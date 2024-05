TMW Napoli, il sogno per la prossima stagione è Paulo Dybala: la situazione

Un’idea che torna di moda dopo qualche anno. Al momento un sogno, potrebbe diventare qualcosa di più nel corso delle prossime settimane. Paulo Dybala è una suggestione in casa Napoli, un nome che stuzzica la fantasia e che sarebbe assai gradito anche ad Antonio Conte.

La Roma vorrebbe rinnovare il contratto a La Joya, magari eliminando la clausola che libererebbe il giocatore a fronte di 12 milioni che il Chelsea pagherebbe volentieri. Le trattative riprenderanno a breve e c’è comunque la giusta fiducia che si possa arrivare ad un’intesa, anche se il tempo stringe e la clausola dell’argentino scade il 31 luglio. Dunque gli inglesi, come altri club in Spagna, potrebbero provare ad accelerare. Intanto il Napoli studia le mosse. Il primo tassello sarà l’allenatore ed è già scattato il countdown per l’accordo definitivo con Antonio Conte ( questione di dettagli, poi sarà fumata bianca e accordo triennale per un nuovo entusiasmante progetto). Poi il mercato. E Paulo Dybala è un profilo che scalda parecchio…