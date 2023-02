Napoli, in estate 25 milioni al Sassuolo per Raspadori: i 5 di bonus scatteranno nei prossimi anni

Giacomo Raspadori non sta trovando molto spazio, ultimamente, con il Napoli ma nonostante questo in estate il club azzurro dovrà versare 25 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, per riscattarlo dopo il prestito a 5 milioni della scorsa estate. I rimanenti 5, sotto forma di bonus, potranno invece scattare nel corso dei prossimi anni. Tre milioni sono legati ad altrettante qualificazioni in Champions del Napoli nelle prossime cinque stagioni. Gli altri due se l’attaccante raggiungerà 15 gol, ma almeno in tre dei prossimi cinque campionati di durata del contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.