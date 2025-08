Napoli, in Premier si muovono per Grealish: l'Everton chiede il prestito al City

Anche Kevin De Bruyne ha regalato una battuta che ha fatto pensare ci possa essere qualcosa fra il Napoli e Jack Grealish, in uscita dal Manchester City: "Se Grealish mi ha chiesto del Napoli? (Sorride) Maybe... forse" ha datto KDB in una intervista al Corriere dello Sport sull'attaccante inglese. Al momento quella di Grealish al Napoli resta una idea, anche se non si registrano offerte da parte del club di Aurelio De Laurentiis per lui.

Dall'Inghilterra intanto arriva invece la notizia, data da Sky Sport, che l'Everton ha contattato il Manchester City per aprire un dialogo proprio sul Nazionale inglese. All'Everton interesserebbe in particolare la possibilità di parlare di un prestito stagionale, sebbene le trattative siano ancora in fase iniziale, secondo l'emittente. All'origine dei nuovi contatti fra le parti ci sarebbe la grande ammirazione che il manager David Moyes avrebbe per lui.

Grealish ha un disperato bisogno di ottenere maggior spazio in campo per mettersi in mostra, magari in un contesto dove possa ritrovare fiducia e non perdere la Nazionale in vista del prossimo Mondiale. Il giocatore intanto sta lavorando con un personal trainer per assicurarsi di essere nelle migliori condizioni possibili per l'inizio della prossima stagione, indipendentemente da dove lo porterà il mercato.