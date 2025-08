Napoli, Grealish torna ad allenarsi con il City: sempre in uscita, servono almeno 45 milioni

Mentre il Napoli sta pianificando gli ultimi colpi di un'estate bollente, nel tentativo di difendere lo Scudetto conquistato la scorsa stagione, arrivano novità su un obiettivo di mercato degli azzurri. Infatti, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Jack Grealish è tornato ad allenarsi con il Manchester City all’Etihad Campus e proprio nella sessione a porte aperte dedicata.

L'esterno inglese di 30 anni, come noto, è stato appuntato come occasione sul mercato per il club partenopeo visto che dal mese di giugno è consapevole di essere stato messo alla porta dagli inglesi, non essendo nemmeno stato convocato da Pep Guardiola per il Mondiale per Club. Il piano del Manchester City sarebbe comunque di cederlo a titolo definitivo, a cavallo di un'operazione da 45-50 milioni di euro almeno, ma al momento la situazione non è cambiata e per questo il giocatore è tornato a lavorare con il gruppo.

La testimonianza arriva anche da una foto di gruppo scattata al fianco di Erling Haaland, suo grande amico e compagno di squadra. Mentre i tifosi citizens hanno fatto sentire a Grealish tutto il calore quando ha fatto il suo ingresso in campo in compagnia di Foden, Haaland e Rodri. Intanto, come noto, il Napoli è a un passo dalla fumata bianca per Miguel Gutierrez: affare da 18 milioni più 2 di bonus. E l'intesa con il giocatore solamente da affinare per un quinquennale da 2,3 milioni netti a stagione.