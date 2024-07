Napoli, indiscrezione dalla Francia: emissari dell'Arsenal in Italia per Osimhen

Quale futuro per Victor Osimhen? Da tempo, ormai, si sa che quest'estate il centravanti nigeriano lascerà il Napoli, ma quale sarà il suo prossimo club è ancora tutto da scoprire. Si è parlato a lungo del Paris Saint-Germain, ma come riportato da Foot Mercato Al Khelaifi e Luis Campos non vogliono andare oltre i 90 milioni di euro per acquistarlo, a fronte di una richiesta di 130, ossia il valore della clausola inserita nel contratto al momento dell'ultimo rinnovo, a dicembre scorso.

Dall'Inghilterra il Guardian scrive che l'ipotesi di scambio con il Chelsea è aperta. I Blues sono pronti a cedere Romelu Lukaku proprio al Napoli, erede designato dell'ex Lille e pupillo di Antonio Conte. Ma anche qui è complicato trovare la quadra sulle cifre.

Spunta anche un'altra pista nel Regno Unito. "I rappresentanti dell’Arsenal sono in Italia per sondare il terreno su un possibile trasferimento dell’attaccante Victor Osimhen. Si ricorda che la clausola rescissoria è di 130 milioni di euro. I Gunners sono in contatto anche con l’agente del giocatore", riportano i colleghi del portale francese Weekend Sports.