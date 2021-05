Napoli, Insigne via senza rinnovo: ancora nessuna chiamata da parte di De Laurentiis

vedi letture

Il futuro di Lorenzo Insigne al Napoli resta un'incognita. L'attaccante non ha ancora ricevuto chiamate da parte di De Laurentiis per parlare del rinnovo di contratto in scadenza nel 2022 e senza di esso con ogni probabilità finirà sul mercato. Non è da escludere che lo stesso giocatore, che si aspettava una chiamata diretta o al procuratore negli scorsi giorni, abbia iniziato ad avviare contatti con altri club. Il Napoli dal canto suo, non accelera e sembra quasi che aspetti di ricevere un'offerta top per lasciar partire il capitano. A riportarlo è Tuttosport.