Ufficiale Vis Pesaro, altro innesto di prospettiva in difesa: tesserato Beghetto

Il classe 2006, reduce dall'esperienza al Pontedera, firma un annuale con i biancorossi.

Dopo alcune stagioni in Serie D con le maglie di Tuttocuoio e Chievo Verona e una in terza serie con il Pontedera, solo 3 presenze, per il difensore centrale Beghetto c’è l’approdo alla Vis Pesaro. Lo comunica il club marchigiano, che aveva già rinforzato la propria difesa con un profilo simile come Bailo, con il seguente comunicato:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Beghetto, che ha sottoscritto con il club biancorosso un contratto fino al 30 giugno 2027.

Difensore centrale classe 2006, Beghetto abbina struttura fisica e personalità alle qualità nell’impostazione del gioco e nella lettura delle situazioni difensive. Le sue caratteristiche gli permettono di interpretare il ruolo con affidabilità in diversi moduli di gioco, mantenendo la stessa attenzion’e tattica.

Beghetto è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, dove ha completato l’intero percorso di formazione fino alla Primavera. Nelle ultime stagioni ha maturato esperienze in Serie D e Serie C con Tuttocuoio e Pontedera.

La società accoglie Lorenzo a Pesaro, augurandogli di proseguire il proprio percorso di crescita all’interno del progetto tecnico biancorosso".