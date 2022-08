Napoli, Keylor Navas resta in trattativa col PSG per la buonuscita: chiede tutti i 18 milioni

Il Corriere dello Sport parla del possibile arrivo di Keylor Navas al Napoli, col portiere che resta in trattativa con il PSG per arrivare ad un accordo riguardante la buonuscita. Il costaricense è titolare di un accordo coi parigini per altre due stagioni da 9 milioni di euro netti all'anno per un totale di 18, soldi a cui non vuole in alcun modo rinunciare. Il PSG, però, da parte sua vorrebbe risparmiare qualcosa su tale cifra, da qui la trattativa con Antero Henrique e Luis Campos. I contatti vanno comunque avanti e nel caso in cui dovesse arrivare l'accordo, ecco che a quel punto Keylor Navas sarebbe pronto a chiudere l'accordo con Napoli.