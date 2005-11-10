Napoli su Khalaili, ma occhio alla Premier League: tre club inglesi sul talento israeliano

Il Napoli continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di profili giovani e di prospettiva per rinforzare le corsie offensive. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra c'è quello di Anan Khalaili, talento dell'Union Saint-Gilloise che nell'ultimo anno si è ritagliato un ruolo importante nel calcio belga grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di incidere nell'uno contro uno.

Il club partenopeo segue da vicino la situazione dell'esterno, considerato un prospetto interessante in vista del futuro. Tuttavia, arrivare al giocatore non sarà semplice. Finora non sono state recapitate offerte ufficiali alla società belga, che può contare su una posizione contrattuale molto solida: Khalaili è infatti legato all'Union Saint-Gilloise fino al 2028 e non esistono clausole rescissorie che possano agevolarne l'uscita.

Uno scenario che potrebbe favorire una vera e propria competizione tra diversi club europei. In particolare, la Premier League sembra pronta a recitare un ruolo da protagonista. Bournemouth, Newcastle e Tottenham avrebbero infatti manifestato interesse per il classe 2004, potendo contare su una disponibilità economica generalmente superiore rispetto a quella dei club italiani. Il Napoli resta vigile e continua a monitorare gli sviluppi, ma l'eventuale corsa a Khalaili rischia di trasformarsi in una sfida complessa contro alcune delle realtà più ricche del calcio inglese.