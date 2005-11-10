Milan, c'è il primo undici di Amorim. Contro il Celtic con Comotto, Ossola e Kostic dal 1'
C'è la prima formazione del Milan di Ruben Amorim, oggi impegnata in amichevole a Glasgow contro il Celtic. Undici sperimentale, considerando i tanti titolari assenti e ancora in ferie a seguito dei Mondiali. Panchina per il nuovo acquisto Mario Gila, spazio a diversi giovani come Christian Comotto, fresco di rinnovo fino al 2031. Occhio a Lorenzo Ossola, classe 2007 e oggi al fianco di Loftus-Cheek sulla trequarti. E davanti l'unica punta è il serbo Andrej Kostic, anch'egli classe 2007. Al varo il 3-4-2-1. Calcio d'inizio alle 16:
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. A disposizione: Pittarella, Bouyer, Fofana, Chukwueze, Odogu, Gila, Vladimirov, F. Terracciano, Guernier, Borsani, Vos, Cissé, Camarda, Musah.