Napoli, Koulibaly saluta Insigne: "È stato un lungo e splendido viaggio. Buona fortuna"

Dopo otto anni di Napoli per Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne col Genoa è stata la penultima gara giocata insieme. Questo il commento del difensore azzurro su Twitter, nei confronti del suo amico e compagno di squadra: "È stato un lungo e splendido viaggio. Buona fortuna Lore’… Ndam Rek".

È stato un lungo, splendido viaggio.

Buona fortuna Lore’… Ndam Rek 💪🏿

Ç'a été un long et merveilleux voyage.

Bonne chance Lore'...Ndam Rek!

It's been a long and wonderful journey. Good luck Lore'...Ndam Rek!#KK 💙 2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/Vf2zlutGck

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) May 15, 2022