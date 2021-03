Napoli, l'ultima idea per la difesa è Nkoulou: a giugno si svincolerà dal Torino

In vista della prossima stagione il Napoli probabilmente dovrà cambiare molto in difesa tra giocatori in scadenza e potenziali addii e uno dei nomi presi in considerazione per rinforzare la difesa, c'è quello di Nicolas Nkoulou, centrale del Torino che si libererà a costo zero alla fine del campionato. A riportarlo è Radio Kiss Kiss.