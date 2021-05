Napoli, la giostra da 100 gol in stagione a Firenze per conquistare la Champions

E' la vigilia della sfida decisiva di Firenze ed il Napoli ci arriva con enorme fiducia, consapevole che stavolta - a differenza di quell'incrocio con Inter-Juve e la 'sconfitta in albergo' - il destino è nelle proprie mani. La squadra di Gattuso è reduce da due goleade in pochissimi giorni, quattro vittorie nelle ultime cinque, ed è determinata a proporre un'altra prestazione dominante, tenendo il baricentro alto e facendo giocare offensivamente, nella metà campo avversaria, i tanti giocatori tecnici da centrocampo a salire che hanno trascinato la squadra a quota 100 gol in stagione in tutte le competizioni

Con le 5 reti segnate all'Udinese, infatti il Napoli ha raggiunto il traguardo delle 100 reti (83 gol in Serie A, il secondo attacco a -3 dall'Atalanta, 9 gol in Europa League e 8 gol in Coppa Italia), a testimonianza che una volta recuperati gli attaccanti la squadra di Gattuso è tornata una macchina da gol, come ad inizio stagione. A partire da Victor Osimhen, determinante anche senza segnare contro l'Udinese, che ha raggiunto la doppia cifra e viaggia ad un gol ogni 88' dal ritorno dell'ultimo infortunio. Doppia cifra in stagione che ha raggiunto anche Piotr Zielinski, sempre più difficile da leggere per gli avversari tra le linee, mentre Insigne col 18esimo gol in campionato ha eguagliato il suo miglior score del 2016. Dovrebbe essere Lozano, leggermene favorito su Politano, infine, a completare il pacchetto offensivo, forte degli 11 gol realizzati in campionato (15 complessivi, già il triplo rispetto all'anno scorso).