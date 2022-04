Napoli, lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Lobotka: out con l'Empoli

Tegola in casa Napoli, con Stanislav Lobotka che ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il centrocampista azzurro ha effettuato nelle scorse ore accertamenti strumentali, con l'infortunio che non lo farà essere a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di domenica al Castellani contro l'Empoli.