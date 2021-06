Napoli, lo staff di Spalletti a Castel di Sangro: definito il secondo ritiro estivo

In attesa che entri nel vivo il mercato, il Napoli ha definito nel dettaglio anche il secondo ritiro estivo, quello che ospiterà la rosa per la prima volta probabilmente al completo. Dopo dieci giorni a Dimaro dal 15 al 25 luglio, solito appuntamento saltato solo la scorsa stagione causa Covid, il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti sarà impegnato - potendo contare a quel punto anche sui nazionali - tra Castel di Sangro (e quest'anno anche Rivisondoli) dal 5 al 15 agosto.

Ieri infatti c'è stato un primo sopralluogo dello staff di Luciano Spalletti, capitanato dal nuovo vice-allenatore Marco Domenichini, ma anche di quello medico ed amministrativo, proprio a Castel di Sangro, sede della maggior parte delle attività con i tifosi e dove si trova l'impianto (da 5mila posti) che ospiterà allenamenti ed amichevoli (ancora da definire). Oltre al sindaco di Castel di Sangro, presente anche quello di Rivisondoli, località che ospiterà invece la sede logistica della squadra. L'appuntamento per ora è per il 12 luglio, a Castel Volturno per il raduno e le visite mediche, per poi partire dopo 3 giorni per il primo ritiro in Trentino che aprirà una lunga estate.