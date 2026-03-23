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Napoli, Lobotka e Anguissa possono anche partire. Invece Conte deciderà per altri due

Napoli, Lobotka e Anguissa possono anche partire. Invece Conte deciderà per altri dueTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:17Serie A
Yvonne Alessandro

Il Napoli si prepara ad un'estate scoppiettante. La priorità assoluta del direttore sportivo Manna è l'abbassamento dell'età media attraverso l'innesto di profili giovani e di prospettiva, capaci di garantire un nuovo ciclo. In quest'ottica, restano in bilico le posizioni di Juan Jesus e Spinazzola, i cui rinnovi dipenderanno esclusivamente dalle valutazioni di Antonio Conte.

Due al bivio
Oltre al difensore brasiliano e il laterale italiano, ci sono due casistiche da monitorare con attenzione. Una riguarda Stanislav Lobotka, metronomo del Napoli e più vicino ai 32 anni: il club partenopeo, secondo quanto riferito da Il Mattino, potrebbe anche pensare di incassare il prezzo del cartellino tra pochi mesi, complice anche l'evoluzione di Gilmour. E Zambo Anguissa? Ha un futuro incerto: i problemi fisici hanno rallentato le trattative per il rinnovo e la dirigenza azzurra - secondo il quotidiano campano - non esclude un sacrificio e dunque una cessione del camerunese.

Il futuro di Lukaku
Poi c'è Romelu Lukaku. Potrebbe esserci un colpo di scena romantico? Lontano dalle ricche sirene dell’Arabia Saudita o della Turchia, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale belga Voetbalkrant non è da escludere un incredibile ritorno all’Anderlecht, il club dove "Big Rom" ha mosso i primi passi prima di diventare un protagonista dei massimi livelli del calcio. In estate il Napoli, insieme all'attaccante belga, faranno le dovute considerazioni del caso.

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