Napoli, che ne sarà di Anguissa e Lobotka? Uno può partire, l'altro riflette sul rinnovo

Il Napoli inizia a pianificare le mosse per l’estate e il centrocampo potrebbe essere uno dei reparti più interessati dai cambiamenti. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, uno tra Frank Anguissa e Stanislav Lobotka potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione.

La posizione del camerunense appare la più definita: il rinnovo è fermo da mesi e, nonostante un contratto in scadenza nel 2027, la sensazione è che il suo ciclo in azzurro sia ormai vicino alla conclusione. Dopo anni importanti, impreziositi da due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, le strade potrebbero separarsi.

Situazione diversa per Lobotka, che nelle ultime ore starebbe valutando la possibilità di prolungare il proprio accordo. Il centrocampista slovacco non ha ancora preso una decisione definitiva e resta aperta l’ipotesi di una permanenza, che garantirebbe continuità al progetto tecnico. Due scenari opposti per due pilastri del Napoli recente. Il club riflette e monitora la situazione, consapevole che le scelte in mezzo al campo saranno decisive per costruire la squadra del futuro.