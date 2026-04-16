TMW Napoli, Lobotka è in scadenza 2027 ma c'è opzione. Clausola risolutoria solo per l'estero

Stanislav Lobotka ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, ma solo per l'estero. Il Napoli si è tutelato sul possibile acquisto del centrocampista da parte di club italiani - in particolare dalla Juventus di Luciano Spalletti - e non ha intenzione di abbassare le proprie richieste, né di accontentare lo slovacco se dovesse arrivare una proposta dai bianconeri. La scelta è chiara, non c'è l'intenzione di cederlo a una società avversaria nonostante manchino solamente dodici mesi - da giugno in poi - alla scadenza contrattuale.

C'è però un'opzione per il rinnovo. Il contratto si prolungherà per un'altra stagione qualora dovesse giocare la metà delle partite della prossima annata. Quindi ipoteticamente - sempre che il Napoli abbia intenzione di puntare forte su Lobotka - mancherebbero due stagioni alla scadenza. È chiaro come sia un'estate importante per il centrocampista, visto che qualcosa succederà.

Lobotka in questa stagione ha giocato 35 partite con un gol segnato. In totale con il Napoli sono 233 le presenze, con 3 gol e 5 assist, ben spiegando come sia l'architetto del gioco in mezzo al campo, senza però diventare, materialmente, il finalizzatore della manovra. Nelle ultime gare ha anche indossato la fascia da capitano in diverse occasioni.