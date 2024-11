Napoli, Lombardo: "La scelta di omaggiare Maradona al murale è stata di De Laurentiis"

Quattro anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Per l'occasione il Napoli in queste ore ha mandato il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico Antonio Conte ed il capitano Giovanni Di Lorenzo in rappresentanza di tutta la squadra al famoso murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli prima e anche a quello dipinto a San Giovanni a Teduccio.

Una bella iniziativa sulla quale s'è soffermato Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della società partenopea, intervenuto al microfono di Radio Crc: "Il presidente De Laurentiis ed Antonio Conte hanno deciso di andare a ricordare Diego Armando Maradona, ormai scomparso 4 anni fa. Anche Giovanni Di Lorenzo si è voluto unire a loro, appena ha saputo. Il Napoli ha fatto visita sia al murales ai Quartieri Spagnoli, che a quello a San Giovanni a Teduccio e la scelta di recarsi in entrambi i luoghi è stata del Presidente.

Abbiamo preferito non comunicarlo a nessuno, per rendere questa visita quanto più privata possibile. Ovviamente ai Quartieri Spagnoli c’erano tantissime persone. Mi ha fatto piacere scoprire il murales di San Giovanni a Teduccio, nel quartiere di Totonno Juliano. Juliano è stato uno dei protagonisti più straordinari della storia del Napoli e, tra l’altro, è stato tra quelli che in quel periodo contribuì a portare Maradona a Napoli".