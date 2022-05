Napoli, Lozano ora vuole restare: senza Insigne potrà finalmente giocare nel suo ruolo

Hirving Lozano potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli anche il prossimo anno, nonostante in passato abbia più volte dichiarato di voler vestire la maglia di un grande club. Come su legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'idea nuova del messicano è quella di giocare un anno a sinistra, la corsia che gli è stata spesso occupata da Insigne, che pareva potesse essere sua dal 2019 e che invece ha dovuto quasi sistematicamente osservare dalla fascia opposta. Però le situazioni sono cambiate, lo «scugnizzo» sta per prendere un aereo, direzione Toronto, e Lozano avverte la possibilità di giocare dove ha sempre fatto, quello spazio che maggiormente gli piace.