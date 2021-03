Napoli, Lozano pronto per tornare tra i convocati: dopo 36 giorni è pronto per la Roma

Dopo 36 giorni di assenza, domenica Hirving Lozano sarà finalmente pronto per tornare tra i convocati del Napoli. Il messicano ha saltato ben 7 partite a causa dell'infortunio subito contro la Juventus. Adesso è pronto per tornare protagonista giusto in tempo per la rincorsa a un posto in Champions. Gattuso sorride, anche se avrebbe sorriso di più senza saperlo tra i convocati del Messico per le partite nel corso della sosta.