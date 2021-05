Napoli, Maksimovic vorrebbe rimanere: può riaprirsi la trattativa per il rinnovo

Secondo il Corriere dello Sport non è detto che alla fine Maksimovic lasci il Napoli nel corso dell'estate. Il centrale è in scadenza di contratto ma gradirebbe restare ancora in azzurro. Dunque è possibile che nei prossimi giorni le parti provino a ricucire i rapporti per arrivare all'intesa e dunque alla permanenza.