Napoli, McTominay: "Vogliamo vincere il maggior numero di gare, sono già ben integrato"

Il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente contro il Como, con un punteggio di 3-1, grazie alle reti di McTominay, Lukaku e Neres. Strefezza ha segnato l'unico gol per i lombardi. Con questo successo, gli azzurri si trovano in testa alla classifica, con un vantaggio di 4 punti sulla Juventus, sebbene abbiano disputato una partita in più. La squadra di Conte rimarrà al comando fino alla prossima sosta del campionato. Dopo il match, Scott McTominay ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Qual è l'approccio della squadra verso il campionato?

"Ovviamente vogliamo vincere, ma occorre guardare partita dopo partita. Vogliamo giocare a calcio e sperare di vincere il maggior numero di partite possibile, ascoltando il coach. Questo è un aspetto importante per imparare e per me è fondamentale capire un nuovo stile di gioco, che i ragazzi hanno fatto molto bene ad aiutarmi. Gioco per giocare al meglio, occorre guardare avanti al prossimo incontro e per me questo è importante."

L'assist di Lukaku per il goal?

"Lo ringrazio per l'assist, poi siamo stati bravi a riprendere la gara grazie al pressing".