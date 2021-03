Napoli, niente Milan per Lozano e Manolas: non solo al meglio, Gattuso non vuole rischiare

Non solo Amir Rrahmani, che ha rimediato un problema muscolare e dunque resterà fuori almeno fino alla sosta. Anche Hirving Lozano e Kostas Manolas, che sembravano pronti a rientrare (anzi, il greco era già rientrato contro Sassuolo) sono rimasti a Napoli e non fanno parte del gruppo partito per la trasferta di Milano. Il motivo? Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport infatti i due giocatori non sono ancora in condizione e mister Gattuso, onde evitare problemi per lo sprint finale in campionato, ha preferito non rischiarli.