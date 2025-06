Napoli, Nunez resta sulla lista di Manna. Per il Liverpool vale 50 milioni

Perso Bonny, con Lucca sempre nel mirino, il Napoli lavora ad una campagna rafforzamenti molto importante per l'attacco della squadra affidata ad Antonio Conte. In questo senso vanno viste le ultime mosse sul mercato del club partenopeo, che da poco ha dato il benvenuto a De Bruyne.

Il ds Manna lavora per Darwin Nuñez, centravanti uruguaiano in uscita dal Liverpool che sintetizza tutte le caratteristiche richieste. E che porta in dote anche una voglia matta di sentirsi più protagonista, più al centro di un progetto e più continuo nell’impiego di quanto non sia accaduto nell’ultima stagione nel Merseyside. Valutazione: 50 milioni. Ingaggio: sfiora i 5 milioni.

Il Napoli tiene costantemente i contatti, consapevole di non essere l’unico club interessato. Nuñez è un’occasione, in questo momento è una chance di mercato che all’improvviso è spuntata all’orizzonte di tanti acquirenti: sulle sue tracce c’è anche il Milan, tanto per fare un nome prestigioso; e da gennaio è sempre aperto il fronte arabo, con l’Al-Nassr che ha già provato - invano - a portarlo in Saudi. Il Napoli, però, s’è mosso in anticipo, aprendo un canale importante per questo centravanti esplosivo di 187 centimetri di muscoli e 26 anni da festeggiare il 24 giugno, evidenzia oggi il Corriere dello Sport.