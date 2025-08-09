Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Nunez lascia il Liverpool a titolo definitivo e riparte dall'Arabia Saudita: ora è dell'Al Hilal

Nunez lascia il Liverpool a titolo definitivo e riparte dall'Arabia Saudita: ora è dell'Al HilalTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
ieri alle 22:04Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Darwin Nunez lascia il Liverpool a titolo definitivo e riparte dall'Arabia Saudita: adesso è ufficiale il suo passaggio all'Al Hilal. Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese: "Il Liverpool FC può confermare che Darwin Nunez ha completato un trasferimento permanente all'Al-Hilal, soggetto all'autorizzazione internazionale. Il triennio dell'uruguaiano con i Reds si conclude dopo che oggi ha finalizzato il passaggio alla Saudi Pro League.

Nunez lascia Anfield dopo 143 presenze e 40 gol, collezionando medaglie da vincitore della Premier League e della Coppa Carabao. L'attaccante è arrivato al club dal Benfica nell'estate del 2022 e ha segnato al suo debutto ufficiale aiutando la squadra di Jürgen Klopp a sollevare il FA Community Shield con la vittoria contro il Manchester City. La sua prima stagione da giocatore del Liverpool lo ha visto segnare 15 volte in 42 partite in tutte le competizioni e in due occasioni è stato nominato Standard Chartered Player of the Month del club.

Nunez migliorò il suo numero di gol nella stagione successiva segnandone 18, due dei quali dalla panchina del Newcastle United, completando una notevole inversione di tendenza nelle prime settimane. Il 2024-25 si rivelò il suo ultimo mandato con i Reds e avrebbe completato la sua carriera nel Merseyside issando in alto il trofeo della Premier League. I due tempi di recupero di Nunez per strappare la vittoria in casa del Brentford a gennaio sono stati senza dubbio un momento fondamentale e un momento clou di questa storica stagione.

Tutti i membri del club ringraziano Darwin per il suo contributo e augurano a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro".

