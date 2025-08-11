Ufficiale Lecce, il difensore Sebastian Esposito torna a casa: va in prestito al Melbourne Victory

L’U.S. Lecce comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto, a titolo temporaneo ed oneroso con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del difensore australiano classe 2005 Sebastian Esposito al Melbourne Victory FC.

Le parole del presidente Sticchi Damiani dopo l'amichevole di ieri col Monopoli

"Ultimo test importante, ringrazio la società del Monopoli per l’ospitalità, avremmo voluto il pubblico ma non è stato possibile. La partita? Il Lecce nel primo tempo è stato concentrato, nel secondo tempo ha cambiato volto, non parlo dei singoli ma dell’atteggiamento. Si è probabilmente entrati in campo con l’idea che fosse tutto facile, ma ci servirà da lezione. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa abbiamo avuto un senso di superiorità che alle volte può portare a brutte sorprese, questa partita sarà un grande insegnamento.

Mercato? Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. Aspettiamo le visite mediche e le firme per l’ufficialità.

Difensore? Ci stiamo lavorando, anche qui ci sono tempi per le trattative ma vi assicuro che stiamo lavorando senza sosta, notte e giorno. Cessioni? A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l’attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo.

La squadra sta lavorando con doppi allenamenti tutti i giorni, mancano operazioni di completamento di un organico che in gran parte è già completo e sta lavorando insieme da molti giorni. Abbonamenti? Bellissimo segnale questa prima fase, un numero mai avuto, un bel segnale perché la tifoseria risponde coi fatti e cercheremo anche noi coi fatti di fare buone cose".