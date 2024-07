Napoli, nuovi contatti con Lukaku. Il PSG spinge per Osimhen, azzurri pronti allo "scambio"

Prosegue sul doppio binario il mercato del Napoli relativo agli attaccanti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi il club azzurro ha avuto nuovi contatti con Romelu Lukaku, con il dialogo che prosegue in attesa dell'accordo. Le parti stanno parlando per trovare un accordo sulla base di un contratto di tre anni da far firmare al belga e l'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati non appena Victor Osimhen dovesse essere ceduto. Giovanni Manna sta dunque lavorando per raggiungere l'intesa economica con il centravanti di proprietà del Chelsea, primo e unico nome di Antonio Conte per l'attacco, con le parti che sono vicine all'intesa fino al 30 giugno 2027.

Il PSG vuole accelerare.

In tutto questo il Paris Saint-Germain continua a trattare, direttamente a Parigi, con l'agente di Osimhen, per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, ma prima dovrà cedere Kolo Muani e per questo non è ancora arrivato l'affondo definitivo. Sono comunque giorni caldissimi e nelle prossime ore la questione potrebbe sbloccarsi, con il Napoli che gradirebbe soltanto Lee Kang-in tra le contropartite proposte dal club francese negli ultimi giorni.