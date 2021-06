Napoli, nuovo portiere in arrivo? Il club ha bloccato a zero il ceco Vaclik

Nuovo portiere per il Napoli. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il club azzurro avrebbe infatti bloccato Tomas Vaclik, portiere classe ’89 della Repubblica Ceca in uscita dal Siviglia a parametro zero. Il Napoli avrebbe già un preaccordo, deciderà ora se attivarlo o no per schierare l'estremo difensore come vice-Meret nella prossima stagione al posto del probabile partente Ospina.