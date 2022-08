Napoli, oggi nessun contatto per Raspadori: attesa la risposta del Sassuolo all'ultima offerta

vedi letture

Nessun nuovo contatto tra Napoli e Sassuolo, nella giornata di oggi, per il possibile passaggio in azzurro di Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Sky Sport i neroverdi risponderanno tra stasera e domani all'ultima offerta presentata ai partenopei, che con ogni probabilità sarà un no, e solo successivamente il club campano potrebbe formulare una nuova proposta.