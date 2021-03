Napoli, ora Gattuso ha tante scelte: almeno tre i dubbi per Milano

Prosegue senza intoppi la settimana tipo a Castel Volturno. Rino Gattuso può finalmente permettersi di allungare qualche seduta, lavorare anche dal punto di vista tattico, avvicinandosi nel migliore dei modi alla sfida di Milano. Il tecnico del Napoli proverà a far valere una diversa freschezza fisica ed una più lunga preparazione alla gara considerando invece i rossoneri impegnati fino a ieri sera a Manchester.

Dall'emergenza ad un'ampia scelta. Con il recupero degli infortunati ora Rino Gattuso può permettersi di scegliere in vista della sfida sul campo del Milan, programmando anche delle rotazioni per i match ravvicinati che seguiranno contro Juventus e Roma. Considerando Ospina in netto vantaggio su Meret, sono almeno tre i dubbi del tecnico del Napoli: si parte dal difensore centrale da affiancare a Koulibaly perché Manolas è recuperato ma nel frattempo Rrahmani s'è rivelato forse il più solido ed attento nel reparto e potrebbe essere confermato; in mediana Demme sembra definitivamente aver scalzato Bakayoko nelle gerarchie e dovrebbe affiancare Fabian mentre in attacco nella scelta tra Mertens ed Osimhen dovrebbe incidere anche il piano-gara. Col belga infatti c'è necessità di una squadra più propositiva ad accompagnarlo mentre il nigeriano si adatta - come visto nel sofferto secondo tempo col Bologna - anche ad una squadra più bassa che si rifugia nella palla lunga per un gioco più di rimessa.