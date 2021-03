Napoli, Osimhen brilla in nazionale ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare

vedi letture

È atteso oggi a Castelvolturno l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, finalmente al meglio della condizione dopo i tre mesi trascorsi tra medici e campo di gioco. Si parla dell'attaccante nigeriano sull'edizione odierna di Tuttosport, che prevede un possibile cambio nella staffetta con Mertens in vista della sfida di domenica al Crotone. Osimhen è stato protagonista nella vittoria della Nigeria contro Lesotho (3-0), gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, con un gol segnato nel primo tempo, oltre all’assist per Etebo. La punta è nuovamente scatenata e per Gattuso rappresenta la notizia migliore: sabato potrebbe partire titolare, con Mertens pronto ad entrare a gara in corso.