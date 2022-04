Napoli, Osimhen fa gli straordinari: ieri allenamento in solitaria nel giorno libero

vedi letture

Victor Osimhen fa gli straordinari. Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport ieri, nel giorno di riposo concesso agli azzurri da Luciano Spalletti, l’attaccante nigeriano ha raggiunto ugualmente il centro sportivo di Castel Volturno per svolgere una seduta di allenamento di carattere personale. L'attaccante vuole tenere alta la condizione dopo i giorni di stop in seguito all'infortunio subito con la sua nazionale. Da oggi, sarà nel gruppo che riprenderà ad allenarsi in vista della gara interna di domenica pomeriggio contro la Fiorentina.