Napoli, Ounahi subito per lasciarlo poi in prestito all'Angers: c'è distanza sulla valutazione

Il Napoli continua ad osservare interessato le evoluzioni di mercato intorno al nome di Ounahi, protagonista del Mondiale in Qatar col Marocco. Gli azzurri non hanno intenzione di partecipare aste al rialzo ma sono vigili e attenti perché il profilo è molto gradito. Il problema è che al momento l'Angers non abbassa le proprie pretese, lontane dai 20 milioni di euro proposti dagli azzurri che avevano anche proposto di lasciare il centrocampista in Ligue 1 fino al prossimo giugno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.