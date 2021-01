Napoli-Parma 1-0 al 45': un colpo di genio di Elmas fa la differenza

Napoli-Parma 1-0 al 45' (32' Elmas)

Eljif Elmas prende il pallone e mette a sedere un uomo, due, tre. Dopo aver battuto Sepe, incrociando il tiro, con la mano e col sorriso mima il gesto di chi si meraviglia. Perché la rete al trentaduesimo del macedone, alla prima da titolare, è un vero e proprio capolavoro. Il giovane Parma di D'Aversa è battuto e al 45' è 1-0 contro un Napoli che deve fare a meno di Osimhen e Mertens e per questo s'affida ancora a Petagna. Gattuso si aggrappa alle spalle dell'ex Spal e al 4-3-3 per giocarsela contro i ducali. La partita non è fin qui bella ma condita da diversi errori e da ritmi non eccelsi. Squadre lunge e tanti spazi, solo che il macedone, migliore in campo, è bravo a neutralizzare anche un certo Gervinho in ripartenza.

La gara live su TMW

Parma con Conti D'Aversa sceglie l'ex rossonera dall'inizio, solo che Insigne davanti è cliente mica facile da affrontare. Ancora in panchina Man, in attesa che sbarchi davanti Zirkzee c'è sempre Cornelius. Però i ducali faticano a rendersi pericolosi, perché Koulibaly e Manolas dietro fan buona guardia. E dall'altra parte, al netto del gol capolavoro di Elmas, pure Sepe non deve fare interventi speciali. Però i dettagli fanno la differenza. O i colpi di genio.