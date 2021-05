Napoli, Pau Torres è il nuovo obiettivo per la difesa: servono 30 milioni di euro

vedi letture

Il Napoli in estate perderà quasi sicuramente due centrali di difesa come Koulibaly, in odore di cessione, e Maksimovic, in scadenza di contratto. Gli azzurri per rinnovare la retroguardia starebbero pensando a Pau Torres, difensore del Villarreal finito anche nel mirino di Real Madrid e Manchester United. La Champions è necessaria per trattare il 24enne che ha giocato in coppia con una vecchia conoscenza napoletana come Albiol, anche perché il Sottomarino Giallo chiede non meno di 30 milioni per lasciarlo partire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.