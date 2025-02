Napoli, per l'estate occhi sul giapponese Mitoma del Brighton. C'è anche il Bayern

Nome nuovo per una big di Serie A in vista del mercato estivo: l'attaccante giapponese Kaoru Mitoma è pronto a lasciare il Brighton in estate per trasferirsi in un club di Champions League. A riferirlo è TBR Football, che fa sapere che sulle tracce dell’attaccante esterno giapponese ci sono Napoli e Bayern Monaco.

Il portale inglese riferisce inoltre che fonti vicine al calciatore assicurano che il classe 1997 ha già avuto contatti sia con gli azzurri che con i bavaresi. Nel mercato di gennaio Mitoma aveva sul piatto una ricca offerta da parte del’Al-Nassr, che però ha rispedito al mittente. Il suo obiettivo è restare in Europa e giocare la Champions, possibilmente con la maglia di una big. Occhio dunque a Napoli e Bayern in vista dell’estate.

A proposito di Napoli, e della lotta Scudetto contro l'Inter a suon di coppie decisive, ha così parlato il giornalista Paolo Paganini: "Conte-Lukaku, perché alla fine, al di là delle lacune che ci sono nel Napoli, alla fine ha solo il campionato e Conte è bravo a tenere alta la tensione per un obiettivo unico. L'Inter mostra dei segnali di cedimento e quando vuoi essere protagonista su più fronti è normale che qualcosa devi cedere".