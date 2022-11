Napoli, possibile rinnovo per Kim: il club vuole eliminare la clausola da 50 milioni

Kim Min-jae è uno dei protagonisti di questo super inizio di stagione del Napoli e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club partenopeo sta pensando di rinnovare il contratto del difensore sudcoreano in modo da eliminare la clausola di risoluzione da circa 50 milioni valida esclusivamente per l'estero ed esercitabile dal 1º al 15 luglio, a cominciare dal 2023. Il Manchester United si è già mostrato interessato e per questo la società vuole eliminare il pericolo che possa partire.