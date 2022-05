Napoli, quale futuro per Ospina? L'agente: "E' libero, coglieremo l'occasione migliore"

Il futuro di David Ospina non è ancora chiaro, col rinnovo col Napoli che comunque continua ancora a non arrivare. Il suo agente Lucas Jaramillo ha parlato al portale colombiano semana.com della situazione del portiere: "Per ora è tutto come sempre. Ci sono molte conversazioni già avviate, ma serve aspettare ancora un po'. Abbiamo un vantaggio molto grande che è quello di essere liberi, un'opportunità che dovremo saper cogliere per scegliere la soluzione migliore. Per il futuro, inoltre, lo stesso portale fa i nomi di Inter e Atalanta come possibili squadre interessate, mentre nelle scorse ore era emerso l'interesse da parte della Lazio.