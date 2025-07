Napoli, quale futuro per Simeone? Il cuore dice Siviglia, ma nodo costi. E il Pisa spera

vedi letture

Giovanni Simeone può lasciare il Napoli. In Italia la priorità ce l’ha il Pisa, che sogna il grande colpo d’attacco per puntellare la squadra in vista della nuova stagione. Ma in assoluto il Cholito ha dato precedenza al Siviglia, dove potrebbe ritrovare Mathias Almeyda, tecnico che lo lanciò dieci anni fa al Banfield e amico fraterno del padre Diego Pablo. Un legame profondo, quasi familiare, che potrebbe spingere l’argentino verso la Liga, nonostante l’interesse concreto del club toscano.

Simeone, infatti, ha espresso gradimento anche per la destinazione Pisa, attratto dalla possibilità di vestire la maglia nerazzurra come fece il padre a inizio carriera. Passare dalla lotta scudetto con il Napoli alla corsa salvezza in Serie A non lo spaventerebbe. Ma la priorità resta Almeyda, che l’ha espressamente richiesto al Siviglia. Il problema, però, è la difficile situazione finanziaria del club andaluso, che ha accumulato circa 400 milioni di euro di debiti e deve prima vendere per poter acquistare. Inoltre, l’ingaggio da 1,7 milioni a stagione di Simeone è considerato elevato per un club che sta cercando di abbattere il monte stipendi.

Il Pisa resta così alla finestra, pronto ad approfittare di eventuali rallentamenti della trattativa con il Siviglia. Nel frattempo, il ds Vaira valuta alternative: piacciono Tonny Sanabria del Torino e Patrick Cutrone del Como, entrambi profili esperti e potenzialmente alla portata. A riportarlo è il Corriere dello Sport.