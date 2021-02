Napoli, rapporto ricucito fra ADL-Gattuso: insieme fino a fine stagione e forse anche dopo

"Sono state dette tante cose sul mio conto, a me piace essere giudicato per quello che faccio e mi dispiace quando vengo attaccato a livello personale. Sono grande e vaccinato, riesco a sopportare tante cose, ma sulle cose private e sulle bugie non transigo". Rino Gattuso ieri, dopo la vittoria con la Juventus, si è sfogato in conferenza stampa. Parole comprensibili, perché in troppi avevano enfatizzato lo sfogo del presidente De Laurentiis, che ieri ha completato l’opera di ricucitura con il suo allenatore andando nello spogliatoio per caricare la squadra nel prepartita e partecipando ai festeggiamenti dopo il sofferto 1-0: Gattuso continuerà ad essere il tecnico del Napoli, fino a fine stagione e forse anche dopo. Lo riporta Tuttosport.