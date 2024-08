Napoli, Raspadori: "Non siamo questi. Dobbiamo riuscire a resettare la scorsa stagione"

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Hellas Verona: "Penso che l'episodio del gol del secondo tempo sia stato determinante. Non siamo riusciti a reagire, mentalmente siamo usciti un po' dalla partita, non abbiamo avuto la reazione che dovevamo avere. Questo è stato il principale errore, ognuno di noi deve essere consapevole di questo, dobbiamo lavorare perché non siamo questi. Dobbiamo lavorare e cercare di riprenderci subito dalla prossima partita".

L'Hellas è sembrato avere più gamba di voi.

"Non credo che fisicamente stessimo male. Quando la testa non è pienamente al 100% perché subisci un episodio negativo, di conseguenza penso che il fisico ne risenta. Dobbiamo riuscire a fare questo step di resettare la passata stagione e ripartire da un primo tempo che è stato fatto bene, dove non abbiamo concesso niente, sapendo che non siamo quelli che sono scesi in campo oggi".

Cosa vi ha detto Conte negli spogliatoi?

"Sicuramente non è contento, ma non lo siamo anche noi. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, in silenzio e con umiltà perché, anche se due anni fa è stata fatta una cosa straordinaria, non significa che le cose vengono dal cielo ora. Bisogna lavorare e ripartire dal prossimo allenamento con un'altra testa".

Ora testa alla prossima gara.

"Assolutamente, credo che la testa vada messa prima negli allenamenti e sapere che possiamo e dobbiamo fare molto meglio rispetto a Verona".