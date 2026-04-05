Napoli, Re Kevin vuole dare un senso al finale di stagione: numeri top quando è titolare

Una Pasqua di lavoro a Castel Volturno. E' la vigilia di Napoli-Milan e più in generale del turno probabilmente più importante di questo finale di stagione. La squadra di Antonio Conte - che resta trincerato ancora nel silenzio pre-partita, l'ultima conferenza stampa alla vigilia risale al 17 ottobre prima di Torino-Napoli - in un Maradona da settimane sold-out attende i rossoneri in primis per provare a scavalcarli in classifica, ma la speranzella è di un passo falso dell'Inter questa sera per rosicchiare altri punti sognando di riaprire un campionato fino a poche settimane fa senza discussioni. Senza Romelu Lukaku, oltre agli infortunati Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Antonio Vergara e David Neres, ma Antonio Conte potrà sfidare i rossoneri con i Fab Four finalmente in buone condizioni.

Che numeri con KDB

In copertina ci sono naturalmente i Fab Four, come ad inizio stagione. Dietro Hojlund ci saranno Scott McTominay e Kevin De Bruyne, quasi sulla stessa linea, nel 3-4-2-1. A centrocampo non sembrano esserci dubbi su Lobotka ed Anguissa, quest'ultimo rimasto a Castel Volturno per migliorare la propria condizione. Fuori Alisson Santos, almeno all'inizio, ma arma tattica preziosa nei secondi tempi. Il Napoli si affida anche ai numeri top dei suoi top-player: con McTominay sono arrivate il 68% di vittorie mentre con Kevin De Bruyne - a caccia del gol numero 100 nei cinque maggiori campionati europei dal suo esordio nella stagione 2012/13 - il tasso di vittorie sale addirittura al 71% in tutte le competizioni, dieci vittorie su quattordici. Mica male.

Gli altri ballottaggi

La difesa ripartirà dall'ultimo clean sheet e dal recupero di uno dei fedelissimi di Antonio Conte. Si rivedrà infatti Juan Jesus che dovrebbe partire titolare, ma non al posto di Mathias Olivera: probabilmente a restare fuori sarà Beukema per una linea composta da tutti mancini considerando l'uruguayano ed Alessandro Buongiorno. Gli altri dubbi: Milinkovic-Savic favorito nel solito ballottaggio con Meret ed a destra Politano, reduce dalla delusione mondiale, non sembra in condizioni perfetta: se la gioca con Gutierrez che vede le proprie quotazioni in rialzo seppur a destra perché Spinazzola sembra confermatissimo a sinistra. Alla vigilia del big-match, le scelte sembrano già fatte.