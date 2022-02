Napoli, risentimento al polpaccio per Malcuit. Di Lorenzo sta bene dopo il colpo alla testa

vedi letture

Prime notizie in arrivo direttamente dalla Sardegna per i giocatori del Napoli sostituiti nel corso del pareggio contro il Cagliari. Ecco il report azzurro: "Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale di Cagliari-Napoli per un risentimento al polpaccio destro. Giovanni Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo".