Napoli, senza sosta: due volti nuovi a Dimaro in attesa di Buongiorno in chiusura

Niente scherzi. A pochi giorni dal raduno di Castel Volturno, che precederà la partenza per Dimaro dell'11 luglio, il Napoli lavora per chiudere le operazioni impostate da tempo di comune accordo con Antonio Conte. Sono stati giorni intensi sul fronte Alessandro Buongiorno e, nonostante inserimenti o più che altro azioni di disturbo, il Napoli ha mantenuto il vantaggio accumulato per il primissimo obiettivo di Antonio Conte e ad inizio settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca: il giocatore ha mantenuto la parola data al tecnico, col Torino c'è l'intesa per 35mln di euro più 5 di bonus ed anche con l'agente del giocatore l'intesa verbale ora c'è anche su diversi dettagli, inclusa la clausola rescissoria a partire dal terzo anno che il Napoli ha accettato (ma dovrebbe essere intorno ai 70mln di euro). Una discussione alle battute finali e pronta a concludersi positivamente.

Due volti nuovi subito per Conte

Non solo Rafa Marin, chiuso da tempo con il Real Madrid e che già lunedì dovrebbe fare già le visite mediche. Il Napoli in questi giorni ha definito anche l'arrivo di Leonardo Spinazzola, altro giocatore indicato espressamente da Antonio Conte, svincolato dopo la chiusura del rapporto con Antonio Conte. Il club azzurro è venuto incontro alle richieste dell'agente, passando dalla prima offerta di annuale più un altro anno di opzione ad un biennale. Tecnico e società sono convinti evidentemente di gestire, senza le coppe, anche le problematiche muscolari vissute negli ultimi anni ma che comunque non gli hanno impedito di totalizzare 36 presenze nell'ultima stagione e 40 due anni fa. Ad un certo punto il Napoli ha sperato di poter partire subito anche con Hermoso, altro svincolato ex Atletico Madrid che rappresenterebbe il braccetto di sinistra della linea a 3, ma persiste la distanza sull'ingaggio (chiede circa 5mln a fronte di un'offerta ad oggi di 3,5mln) e c'è da registrare il sondaggio dell'Inter.