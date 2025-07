Napoli, si avvicina anche Ndoye: si riduce la distanza tra offerta e richiesta del Bologna

Non si ferma il mercato del Napoli, sempre più protagonista in questa fase iniziale della sessione estiva. Oltre all'affare ormai in dirittura d’arrivo per Sam Beukema, il club partenopeo continua a spingere anche per Dan Ndoye, sempre dal Bologna. L'esterno offensivo svizzero resta uno dei principali obiettivi per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si sono registrati significativi passi in avanti tra le parti. Il Bologna ha rivisto leggermente al ribasso la propria valutazione, scendendo a 40 milioni di euro. Il Napoli, dal canto suo, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma è pronto a spingersi fino a 35 milioni, con la possibilità di colmare la differenza attraverso bonus e clausole. La forbice si è dunque ridotta e ora l’intesa appare più vicina.

Sul fronte degli accordi personali, anche l'accordo tra il giocatore e il club partenopeo è a buon punto: Ndoye valuta positivamente la proposta da 3 milioni netti più bonus a stagione. Non si è ancora arrivati all'intesa, ma la distanza è minima. Una volta chiuso definitivamente il discorso Beukema, il Napoli si concentrerà sulla stretta finale per Ndoye, con l’obiettivo di mettere a segno un doppio colpo importante per l'inizio del nuovo corso targato Conte.