Napoli, si ferma Lobotka: infortunio alla coscia durante Azerbaigian-Slovacchia

vedi letture

Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Il centrocampista azzurro della nazionale slovacca Stanislav Lobotka è uscito all'83' dopo un problema fisico.

Secondo l'emittente slovacca STVR, il regista del Napoli si è infortunato al muscolo della coscia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fermo. "A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa", ha detto in studio l'ex giocatore Róbert Vittek.

Questo il calendario azzurro dei prossimi mesi:

Il 20/10/2024 alle ore 12:30 - Serie A, Empoli - Napoli

Il 26/10/2024 alle ore 15:00 - Serie A, Napoli - Lecce

Il 29/10/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Milan - Napoli

Il 03/11/2024 alle ore 12:30 - Serie A, Napoli - Atalanta

Il 10/11/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Inter - Napoli

Il 24/11/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Napoli - Roma

Il 01/12/2024 alle ore 15:00 - Serie A, Torino - Napoli

Il 05/12/2024 alle ore 21:00 - Coppa Italia, Lazio - Napoli

Il 08/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Napoli - Lazio

Il 14/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Udinese - Napoli

Il 21/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Genoa - Napoli

Il 29/12/2024 alle ore 15:00 - Serie A, Napoli - Venezia

Il 05/01/2025 alle ore 18:00 - Serie A, Fiorentina - Napoli

Il 12/01/2025 alle ore 18:00 - Serie A, Napoli - Verona

Il 19/01/2025 alle ore 18:00 - Serie A, Atalanta - Napoli

Il 26/01/2025 alle ore 18:00 - Serie A, Napoli - Juventus