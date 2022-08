Napoli, si insiste per Keylor Navas: alte le richieste del portiere per liberarsi dal PSG

Keylor Navas resta il principale obiettivo del Napoli per la porta, ma l'operazione è ancora lontana dal concludersi. Come scrive Il Corriere dello Sportz sono alte le richieste del portiere per salutare il PSG due anni prima della scadenza del suo contratto e trattare direttamente col Napoli un nuovo stipendio. È questo l'ostacolo principale, ma il Napoli ci sta provando e continuerà a farlo, stavolta senza l'ansia di fare in fretta.