Napoli, Solbakken era stato bloccato per gennaio ma Zerbin ha cambiato i piani azzurri

Il Napoli aveva bloccato Ola Solbakken in anticipo rispetto alla Roma per acquistarlo a gennaio a parametro zero, ma poi la pista si è improvissamente raffreddata a causa del rendimento di uno dei giovani a disposizione di Spalletti: di tratta di Zerbin, che si è messo in mostra a tal punto da far desistere il club dall'acquisto del norvegese. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.