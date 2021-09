Napoli, Spalletti esalta Anguissa: "Ci ha completato. Per giocare la palla serve prenderla"

Nel post-partita il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha analizzato la gara vinta contro la Sampdoria in conferenza stampa ed esaltato la prova di Anguissa: "Ci ha completato, ci fa riconquistare palla, per giocarla bisogna prima prenderla (ride, ndr). Le corse di Lozano e Insigne ad abbassarsi quando loro spingevano con le coppie di fascia, completano il comportamento. Fabian sa fare ogni cosa, è uno che conosce la materia, diventa facile. E' abituato a trascinarla, vuole toccarla, ma se la distribuisci molto la tocchi molto, se la tocchi poco poi quando ce l'hai la porti in giro per il campo. Ha capito che se la sposta poi gli ritorna indietro".